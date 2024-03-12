الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

موعد آذان الفجر اليوم الثانى من شهر رمضان الثلاثاء 12 مارس 2024

موعد آذان الفجر
موعد آذان الفجر

يتصدر موعد آذان الفجر اليوم الثاني من شهر رمضان الثلاثاء 12 مارس 2024 كافة محركات البحث العالمية، وذلك لرغبة الملايين من المواطنين في ضبط موعد السحور قبل موعد الامساك وفقا للامساكية الرمضانية في كافة محافظات الجمهورية التي أعدتها الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد آذان الفجر اليوم الثاني من شهر رمضان الثلاثاء 12 مارس 2024

يستعرض الدستور للقراء موعد آذان الفجر اليوم الثاني من شهر رمضان الثلاثاء 12 مارس 2024، وذلك وفقا للإمساكية التي أعدتها الهيئة العامة للمساحة المصرية في كافة محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

موعد آذان صلاة الفجر في القاهرة

يرفع آذان الفجر في كافة مساجد محافظة القاهرة يوم الثلاثاء 2 من شهر رمضان المبارك 1445 الموافق 12 مارس 2024 في تمام الساعة 4:43 دقيقة فجرا بعدد ساعات صيام تصل إلى 13 ساعة.


موعد آذان صلاة الفجر في الإسكندرية

يرفع آذان الفجر في كافة مساجد محافظة الإسكندرية يوم الثلاثاء 2 من شهر رمضان المبارك 1445 الموافق 12 مارس 2024 في تمام الساعة 4:47 دقيقة فجرا بعدد ساعات صيام تصل إلى 13 ساعة.


موعد آذان صلاة الفجر في الجيزة

يرفع آذان الفجر في كافة مساجد محافظة الجيزة يوم الثلاثاء 2 من شهر رمضان المبارك 1445 الموافق 12 مارس 2024 في تمام الساعة 4:43 دقيقة فجرا بعدد ساعات صيام تصل إلى 13 ساعة.

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موعد آذان صلاة الفجر في أسوان

يرفع آذان الفجر في كافة مساجد محافظة أسوان يوم الثلاثاء 2 من شهر رمضان المبارك 1445 الموافق 12 مارس 2024 في تمام الساعة 4:39 دقيقة فجرا بعدد ساعات صيام تصل إلى 13 ساعة.

موعد آذان صلاة الفجر في بورسعيد

يرفع آذان الفجر في كافة مساجد محافظة القاهرة يوم الثلاثاء 2 من شهر رمضان المبارك 1445 الموافق 12 مارس 2024 في تمام الساعة 4:38 دقيقة فجرا بعدد ساعات صيام تصل إلى 13 ساعة.

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موعد آذان صلاة الفجر في الغردقة

يرفع آذان الفجر في كافة مساجد مدينة الغردقة يوم الثلاثاء 2 من شهر رمضان المبارك 1445 الموافق 12 مارس 2024 في تمام الساعة 4:38 دقيقة فجرا بعدد ساعات صيام تصل إلى 13 ساعة.


موعد آذان صلاة في شرم الشيخ

يرفع آذان الفجر في كافة مساجد مدينة شرم الشيخ يوم الثلاثاء 2 من شهر رمضان المبارك 1445 الموافق 12 مارس 2024 في تمام الساعة 4:32 دقيقة فجرا بعدد ساعات صيام تصل إلى 13 ساعة.

 

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