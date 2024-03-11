الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"مسلسل سر المسجد".. خطوات بسيطة لمساعدة الأطفال في الحفاظ على الصلاة

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

ناقش مسلسل سر المسجد في حلقته الأولى قضية مهمة جدًا تتعلق بتعويد الأبناء على الالتزام بمواعيد الصلاة، خاصة في المسجد فالكثير منا يواجه صعوبة عند تعليم أبناءه الصلاة ومبادئها، ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز خطوات تعليم مبادئ الصلاة للأبناء.

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مسلسل سر المسجد الحلقة الأولى رمضان 2024

رصد مسلسل سر المسجد في أولى حلقاته مبتدأ هامة لتعويد الاطفال على أداء الصلوات في وقتها وإليكم الخطوات اللازمة وهى كما يلي:-

1- كن نموذجا وقدوة يحتذى بها الطفل من خلال الصلاة أمامه، لأن الأطفال يحبون تقليد آبائهم وأمهاتهم.

2- اصطحاب الأطفال إلى المسجد خلال الصلاة، خاصة فى سن الخامسة، مع الحرص على الصلاة فور سماع الأذان.

3- ترك الأطفال يُصلون مع بعضهم بعضا وتعليم بعضهم بعضا أيضا.

4- اصطحاب الأطفال إلى المسجد خلال الصلاة، خاصة فى سن الخامسة.

5- قولى له هيا بنا نذهب لنلقى الله، وأعلميه أن الله سبحانه وتعالى يرانا ونحن واقفون.

6- تحدثى مع أطفالك بشأن سيرة النبي- صلى الله عليه وسلم- وكيفية الاقتداء به وبسنته.

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سر المسجد

وطرحت منصة Watch it برومو سر المسجد المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، كما كشفت عن أسماء الشخصيات التى ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها: سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها، ونشرت الصفحة بوسترات الشخصيات المقرر ظهورها فى العمل، وكتبت: "انتظروا مسلسل الأنيميشن سر المسجد على WATCH IT، رمضانك عندنا، متوفر فى جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة الحياة.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين ، واهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد ، والمسلسل مكون من 30 حلقة ، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث "سر المسجد" حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

وتبدأ  قصة المسلسل، بأب يطلق تطبيق لتعليم نجله كيفية الصلاة في المسجد، وآدابه وقيمته، وفجأة يصبح هناك فيروس على التطبيق يقوم باختطاف الأب والإبن بداخله لتبدأ رحلة المغامرات التي تتضمن مواقف متعددة لتعليم الأطفال آداب المساجد وفضلها ، وقصص عن المساجد والصلاة في وقتها بشكل مبسط يتناسب مع جميع الأعمار، وتعتبر قصة المسلسل من افضل قصص مسلسلات الكارتون خلال رمضان 2024.

 

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مواعيد عرض مسلسل سر المسجد رمضان 2024

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مواعيد عرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في رمضان

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