الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إطلاق مبادرة للنقل المجانى للمتطوعين إلى المسجد النبوى خلال رمضان

المسجد النبوي
المسجد النبوي

أطلقت جمعية وفادة التطوعية لخدمة زائري المسجد النبوي مبادرة النقل المجاني للمتطوعين إلى المسجد النبوي؛ للمساندة في تقديم الخدمات للمصلين والصائمين في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك.

وحددت الجمعية- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين- مسارين لنقل المتطوعين تشمل مسار "حي عروة- المسجد النبوي" ومسار "حي شظاه- المسجد النبوي" وذلك على مدى أيام الشهر الفضيل، عبر حافلات يتم تسييرها بشكل منتظم ضمن خدمات النقل الترددي، بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى بعد صلاة التراويح بساعة بشكل يومي، فيما يستمر تقديم الخدمة خلال العشر الأواخر من رمضان إلى ما بعد صلاة القيام بنصف ساعة.

وتأتي الخدمة ضمن الجهود التي هيأتها الجهات المشاركة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للعناية بشئون الحرمين الشريفين، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والجهات ذات العلاقة.

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