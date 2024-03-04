الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

حكم صيام آخر أسبوع في شعبان للتطوع والقضاء

صيام شهر رمضان
صيام شهر رمضان

صيام شعبان من السنن التي يتبعها المسلمين، ولكن هناك أحكام متغيرة حول صيام آخر أسبوع في شعبان، وأوضحتها السنة النبوية في أحاديث مؤكدة، ومع اهتمام المسلمين بالبحث عن  حكم صيام آخر أسبوع في شعبان تعرض "الدستور" آراء الفقهاء في ذلك.

هل يجوز الصيام في الايام الاخيرة من شعبان؟

أوضح النبي  ﷺ حكم صيام آخر أسبوع في شعبان، قائلًا: في حديث صحيح  إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وهو حديثٌ صحيحٌ، فالذي ما صام أول الشهر ليس له أن يصوم بعد النصف من شعبان.

ولو صام المسلم آخر الشهر ليس له ذلك من باب أولى؛ لقوله ﷺ: لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ، ولا يومين إلا رجلٌ كان يصوم صومًا؛ فليصمه الذي له عادةٌ؛ لا بأس، إذا كانت عادته أن يصوم الاثنين والخميس؛ فلا بأس أن يصوم، أو عادته أن يصوم يومًا، ويُفطر يومًا، لا بأس، أما أن يبتدئ الصيام بعد النصف من أجل شعبان؛ هذا لا يجوز.

أما لو صام بدءًا من أربعة عشر، أو من خمسة عشر، أو من ثلاثة عشر، أو... فلا بأس؛ لأنه أكثره، إذا صام كله، أو أكثره فلا بأس، أما كونه يُفطر النصف الأول، ثم يبتدئ هذا هو المنهي عنه.

حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان 1445.. وأدعية استقبال رمضان

حكم صيام السابع والعشرين من شهر رجب

حكم صيام شهر رمضان 

صيام رمضان ركن من أركان الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان” رواه البخاري ومسلم.

وصيام رمضان فرض عينٍ على كل مسلم بالغٍ قادر عاقل، وهو ركن من أركان الإسلام الذي لا يتم إسلامُ المسلم إلا به، ومن تركه وهو يعلم أنه فرض فهو على خطرٍ شديد يهدد كيان دينه بالكامل.

نزلت آيات فرض الصيام على المسلمين في شعبان من العام الثاني للهجرة، حينما أمر الله عز وجل المسلمين فقال في سورة البقرة “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءآمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون”، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم كُل شهر رمضان في هذا العام وصام في حياته تسع رمضانات.

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النهاردة كام شعبان 1445 - 2024 .. أدعية استقبال شهر رمضان المبارك

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تاريخ إجازات شهر رمضان 2024 وموعد عيد الفطر المبارك 1445

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