الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ما حكم بلع الريق للصائم في نهار رمضان؟

الصيام
الصيام

بلع الريق للصائم في نهار رمضان من التساؤلات التي تتردد كل عام مع بداية شهر رمضان، لأنه وفق الشريعة فإن كل ما ينزل الجوف مفطر، فهل بلع الريق للصائم في نهار رمضان مفطر، تعرض الدستور آراء الفقهاء في التقرير التالي. 

هل يجوز أن أبلع ريقي وأنا صايم؟ 

وفق رأي جمهور العلماء فإن بلع الريق للصائم لا تفطر، فاللعاب لا يمنع الصوم ولا يضر الصوم، اللعاب هو من الريق من كثرة الريق فإن بلع فلا بأس وإن بصقت فلا بأس.

وعند مذهب الشافعيه فإن بلع الريق للصائم في نهار رمضان لا يُفْطِرُ بِالإِجْمَاعِ إذَا كَانَ عَلَى الْعَادَةِ، لأَنَّهُ يَعْسُرُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ.

وقَالَ الفقهاء حول حكم بلع الريق للصائم في نهار رمضان،  لا يُفْطِرُ بِثَلاثَةِ شُرُوطٍ: ( أَحَدُهَا ) أَنْ يَتَمَحَّضَ الرِّيقُ، فَلَوْ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ: أَفْطَرَ بِابْتِلاعِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُغَيِّرُ طَاهِرًا، كَمَنْ فَتَلَ خَيْطًا مَصْبُوغًا تَغَيَّرَ بِهِ رِيقُهُ، أَوْ نَجِسًا كَمَنْ دَمِيَتْ لِثَتُهُ، أَوْ انْقَلَعَتْ سِنُّهُ، أَوْ تَنَجَّسَ فَمُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ: فَإِنَّهُ يُفْطِرُ بِلا خِلافٍ ; لأَنَّ الْمَعْفُوَّ عَنْهُ هُوَ الرِّيقُ لِلْحَاجَةِ، وَهَذَا أَجْنَبِيٌّ غَيْر الرِّيقِ، وَهُوَ مُقَصِّرٌ بِه... إلى آخره".

وذهب بعض الشافعية إلى أن ابتلاع الريق المتغير لونه بطعام أو غيره لا يفطر أيضًا.

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حكم بلع البلغ في الصيام 

وحول حكم بلع البلغ في الصيام أو النخامة وهي ما يقع من الصدر أو من الرأس أو من الأنف، فيجب على الرجل وعلى المرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه.

أما اللعاب العادي والماء العادي الذي هو الريق هذا لا حرج فيه ولا يضر الصائم لا رجلًا ولا امرأة، أما إذا كان المراد باللعاب هنا هو البلغم أو النخاعة التي تكون من الصدر الغليظة، أو تكون من الرأس فهذه يجب إخراجها وبصقها وعدم ابتلاعها.

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