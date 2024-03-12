الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

بطريقة بسيطة.. الإفتاء توضح كيفية حساب قيمة الزكاة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

نشرت دار الإفتاء المصرية منشورا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لحساب قيمة زكاة الفرد باللغة العامية حتى تكون سهلة وبسيطة لكل من يريد حساب القيمة لهذا العام في شهر رمضان 2024 وجاء في المنشور ما يلي:

txt

دار الإفتاء تعلن: غدًا الإثنين أوّل أيام شهر رمضان 2024

حسبناها على القمح اللي هو نوع من الأنواع المذكورة في سنة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، والخاصة بزكاة الفطر.
 بالإضافة إلى أنه غالب طعام المصريين بيتعمل منه العيش اللي هو وجبة أساسية وكما بيدخل في أطعمة كثيرة جدًا.
 طيب سعر إردب القمح كام السنة دي  ٢٠٠٠ جنيه مصري من أحسن الأنواع
وإردب القمح فيه ١٥٠ كيلو
يبقى سعر الكيلو كام ١٣.٣٣ ثلاثة عشر جنيهًا وثلاثة وثلاثون قرشًا تقريبًا
طيب والزكاة أد إيه في القمح ( ٢.٠٤ كيلو)
 

يبقى نضرب ٢.٠٤كيلو * ١٣.٣٣
يطلع الناتج ٢٧.١٩ جنيه مصري
ودار الإفتاء قالت إنه ٣٥ جنيها يعني زودت كمان عن الحد الأدنى بشويه
و٣٥ جنيها الحد الأدنى (يعني طلع أكتر من ٣٥ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك)
بس اللى مش هيقدر فأقل حاجة يطلعها عن الفرد ٣٥ جنيها.
 

طيب أنا شايف إن ٣٥ جنيها قليل مش هتعمل حاجة يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس إنه له قيمة لكن لا تقل عن ٣٥ جنيها ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر.


كمان تقدر تطلعها  فلوس لا تشترى بها شيئا لأن بعض الناس مفكرة إن ناخد الفلوس نشتري بها أرز مثلا
لأ طلعها فلوس وربنا يتقبل منك
كمان يجوز إخراجها من أول رمضان لحد قبل صلاة العيد، ولو ما عرفتش فلا مانع إنك تطلعها يوم العيد لحد غروب الشمس ودا على مذهب الشافعية ومن وافقهم.

دار الافتاء المصرية قيمة زكاة الفرد اللغة العامية القمح زكاة الفطر

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 12-3-2024

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم 158.. الاحتلال يواصل غاراته الجوية وقصفه المدفعى العنيف على سكان غزة

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى