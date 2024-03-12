بطريقة بسيطة.. الإفتاء توضح كيفية حساب قيمة الزكاة

نشرت دار الإفتاء المصرية منشورا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لحساب قيمة زكاة الفرد باللغة العامية حتى تكون سهلة وبسيطة لكل من يريد حساب القيمة لهذا العام في شهر رمضان 2024 وجاء في المنشور ما يلي:

حسبناها على القمح اللي هو نوع من الأنواع المذكورة في سنة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، والخاصة بزكاة الفطر.

بالإضافة إلى أنه غالب طعام المصريين بيتعمل منه العيش اللي هو وجبة أساسية وكما بيدخل في أطعمة كثيرة جدًا.

طيب سعر إردب القمح كام السنة دي ٢٠٠٠ جنيه مصري من أحسن الأنواع

وإردب القمح فيه ١٥٠ كيلو

يبقى سعر الكيلو كام ١٣.٣٣ ثلاثة عشر جنيهًا وثلاثة وثلاثون قرشًا تقريبًا

طيب والزكاة أد إيه في القمح ( ٢.٠٤ كيلو)



يبقى نضرب ٢.٠٤كيلو * ١٣.٣٣

يطلع الناتج ٢٧.١٩ جنيه مصري

ودار الإفتاء قالت إنه ٣٥ جنيها يعني زودت كمان عن الحد الأدنى بشويه

و٣٥ جنيها الحد الأدنى (يعني طلع أكتر من ٣٥ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك)

بس اللى مش هيقدر فأقل حاجة يطلعها عن الفرد ٣٥ جنيها.



طيب أنا شايف إن ٣٥ جنيها قليل مش هتعمل حاجة يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس إنه له قيمة لكن لا تقل عن ٣٥ جنيها ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر.



كمان تقدر تطلعها فلوس لا تشترى بها شيئا لأن بعض الناس مفكرة إن ناخد الفلوس نشتري بها أرز مثلا

لأ طلعها فلوس وربنا يتقبل منك

كمان يجوز إخراجها من أول رمضان لحد قبل صلاة العيد، ولو ما عرفتش فلا مانع إنك تطلعها يوم العيد لحد غروب الشمس ودا على مذهب الشافعية ومن وافقهم.