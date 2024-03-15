الجمعة 15 مارس 2024
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أسامة الأزهرى: عطاء الله واسع ومدخر.. والتجارب المريرة لها نهاية

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف: يا كل إنسان رأي نماذج مسيئة في حياته، إن الخير موجود وقائم، وإياك أن تقيس الناس جميعًا على النموذج السيئ الذي احتكيت به، افتح الباب للتعامل وتقبل وجود نماذج راقية من البشر. 

وأضاف "الأزهري"، خلال برنامج "ومن الحب حياة" المذاع على قناة "dmc": أن من تعود القلق سيأخذ فترة كبيرة حتى يجد شيئًا ما يجعله يطمئن، ويرى أنه أمان، وبقول للناس انسوا التجارب السيئة وابدأوا تجربة جديدة.

 

تعاملوا مع ربنا وارموا حمولكم وهمومكم على الله

وتابع: تعاملوا مع ربنا وارموا حمولكم وهمومكم على الله وربنا هيعوض ويبعت ما يجبر الخاطر ويطوي كل صفحات وصور المعاناة ويأتي بالفتح والرزق. 

ولفت إلى أن عطاء الله واسع ومدخر، فلا تجعل الحياة كلها توقع مستمر لتجارب مريرة، منوهًا بأن التجارب المريرة لها نهاية، معقبًا:"ربنا هو اللي بيدير الكون".

أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري عطاء الله التجارب المريرة لها نهاية التجارب المريرة عطاء الله واسع ومدخر مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف

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