الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: الرئيس السيسى يحشد العالم لمنع إسرائيل من ارتكاب مجزرة جديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال المحلل السياسي الفلسطيني، عبدالمهدي مطاوع، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الإسباني، تؤكد النهج والمسار الذي تتبعه الدولة في كل اللقاءات، والاتصالات التي يقوم بها الرئيس السيسي من أجل متابعة ما يحدث في قطاع غزة.

وأضاف مطاوع، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي يقوم بحشد دولي واسع؛ لمنع إسرائيل من ارتكاب مجزرة جديدة من خلال اقتحام رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

 

نتنياهو يعرقل عقد الهدنة 

ونوَّه المحلل السياسي الفلسطيني، بأن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية لا يمكن التعايش معه بنفس الآليات التي يتعامل بها "نتنياهو"، حيث إنه يراوغ ويماطل من أجل عرقلة جهود عقد الهدنة الإنسانية.

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني، أن الحكومة الإسرائيلية متطرفة ولا تلتفت لأي نداءات من أجل تجنيب المنطقة حالة عدم الاستقرار، لافتًا إلى أن إسبانيا من الدول القلائل في أوروبا التي كان لها مواقف إيجابية فيما يحدث بقطاع غزة.

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