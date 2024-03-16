السبت 16 مارس 2024
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توك شو

عضو التحالف الوطنى: قطار الخير يصل للأسر الأكثر احتياجًا فى رمضان

محمود فؤاد
محمود فؤاد

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف الوطني من خلال مؤسساته وجمعياته يعمل تحتها 25 ألف جمعية ومؤسسة قاعدية، حيث إن هذه الجمعيات تعمل على الأرض منذ عشرات السنين، لافتًا إلى أن قطار الخير يصل للأسر الأكثر احتياجًا في رمضان.

وأضاف فؤاد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم التنسيق بين هذه الجمعيات عن طريق التحالف الوطني من خلال قاعدة بيانات موحدة لكل أعضاء التحالف، مما أسهم بوجود حوكمة أكبر في توزيع المساعدات، والوصول لعدد أكبر من المستفيدين.

 

توزيع كراتين رمضان يتم بالتنسيق على القاعدة

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن توزيع كراتين رمضان يتم بالتنسيق على القاعدة والمستوى الأعلى من حيث المناطق التي يتم التوزيع بها، والأسر المستهدفة، مما أسهم في دخول حالات جديدة تحت مظلة المساعدات التي يقدمها التحالف.

وتابع: المصريون بطبيعتهم يخرجون زكاتهم في شهر رمضان، واستطعنا بالوصول بالمساعدات إلى 1.8 مليار جنيه، ومستمرين حتى نهاية الشهر المبارك، وتوزيع ملابس العيد.

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