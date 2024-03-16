السبت 16 مارس 2024
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محمد الجالي: "المتحدة" تسعى لعودة الأسرة المصرية والحفاظ على الهوية

محمد الجالي
محمد الجالي

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إننا كنا ولازلنا نقول إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عليها عبء كبير وهو معركة الوعي وعودة الأسرة المصرية مرة أخرى، والحفاظ على الهوية المصرية.

وأضاف “الجالي” خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الأمور هي العامل المشترك في كل البرامج والمسلسلات الدرامية التي تنتجها "المتحدة"، وتعتبر وجبة دسمة، لافتًا إلى أن مسلسلات المتحدة دائمًا تكون "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإنتاج التاريخي الأضخم بتوقيع المتحدة

وأوضح الكاتب الصحفي، أن مسلسل "الحشاشين" يعد الإنتاج التاريخي الأضخم بتوقيع المتحدة، كما أننا شاهدنا جدلًا بالمسلسل حول استخدام اللغة المصرية "العامية"، معقبًا: "ياريت الشركة المتحدة تنتج المزيد من المسلسلات التاريخية التي تعبر عن تاريخ مصر مرارًا وتكرارًا".

المتحدة الشركة المتحدة عودة الأسرة المصرية الحفاظ على الهوية محمد الجالي الكاتب الصحفي محمد الجالي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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