السبت 16 مارس 2024
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محمد الجالي: الرئيس السيسي تقديراته دائما صائبة

محمد الجالي
محمد الجالي

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى الحكم وهو تقديراته دائمًا ما تكون صائبة، لافتًا إلى أن الدول التي كانت ترفض مثل هذه التقديرات، أصبحت تلجأ لمصر وتستمع إلى تقديرات الرئيس السيسي بشأن هذه الأشياء.

وأضاف الجالي خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كلمة الرئيس السيسي أمس بالأكاديمية العسكرية كانت مهمة جدًا، منوهًا بأن إسرائيل تعمل على أن عودة الفلسطينيين إلى غزة تكون مستحيلة. 

الرئيس السيسي حذر من تهجير الفلسطينيين

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الرئيس السيسي حذر من تهجير الفلسطينيين، معقبًا: "الرئيس تحدث عن سقوط أكثر من 30 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، لكن عزائنا الوحيد أن كل ما يحدث الآن هو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الأثمان الباهظة التي دفعها الشعب الفلسطيني ستكون هي إقامة الدولة الفلسطينية هذا هو ما يمكن أن يقال، لكن غير ذلك لن يكون مهمًا، وبالتالي تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة إنهاء هذه الحرب، محذرًا من اتساع نطاق الحرب، وتنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي لعدم استقرار المنطقة. 

السيسي الرئيس السيسي محمد الجالي الكاتب الصحفي محمد الجالي تقديراته دائما صائبة الرئيس السيسي تقديراته دائما صائبة

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