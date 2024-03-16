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أسامة الأزهري: التواصل بين الأجيال قائم على توريث معاني الرحمة والبر والاحترام

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

تحدث الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، عن كيفية تعامل الأجيال وليس فقط الأب وابنه؟، قائلًا إن الحب هو الذي يصنع الحياة بين الكبير والصغير، فضلًا عن الرحمة بين الأجيال.

كيف يتم التعامل بين الأجيال؟

وأضاف "الأزهري" خلال برنامج "ومن الحب حياة" المذاع على قناة dmc، أنه معني عجيب أن نري هذه الرحمة بين الأجيال سواء الجد والأب أو الحفيد وحفيد الحفيد، وكيف يتم التعامل بين هذه الأجيال وصولا إلى بداية من الجد وصولا إلى حفيد الحفيد، وبالتالي التواصل بين الأجيال قائم على توريث معاني الرحمة والبر والاحترام الكامل.

واستشهد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بموقف للشيخ الشعراوي، يقول: "كان عنده شيخ في القرية بلغ من العمر 100 عامًا وأدرك حفيد حفيده، وسجله الشيخ شعراوي في بيتًا من الشعر".

أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري التواصل بين الأجيال توريث معاني الرحمة والبر الرحمة والبر والاحترام مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية

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