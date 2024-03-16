الأزهري عن محبة الجد للحفيد: "يُضرب به المثل"

تحدث الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، عن محبة الجد للحفيد، مستشهدًا بمثل "أعز من الولد، ولد الولد".

وقال الأزهري، خلال برنامج "ومن الحب حياة" المذاع على قناة dmc، إن الجد يُكِّن للحفيد مَعزَّة زائدة جدًا أكبر بكثير من محبة الأب للابن، وحنان الجد على الحفيد يُضرَب به المثل، لكن الطريف الذي يستوقفني على مدى سنوات مضت هو إذا كان هذا تعامل الجد مع الحفيد، كيف سيكون التعامل مع ابن الحفيد، أي الجيل الرابع.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أنه لاشك أنها ستكون حالة لا تتكرر كثيرًا، ويمكن أن توجد في بعض الأجيال التي تتزوج سريعًا.

وتابع: "رأينا حالات أن الجد يري حفيد حفيده، وكيف يتعامل الجد مع ابنه وحفيده وحفيد حفيده، هذه مشاعر ود وحنان كبيرة للجيل الرابع والجيل الخامس".