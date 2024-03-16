مسلسل لحظة غضب الحلقة 7.. من هو الطفل آدم الشاهد الوحيد على قتل «محمد فراج»؟

تألق الطفل أدم النحاس فى حلقات مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك، ويعتبر الطفل أدم الذي يقوم بدور مروان هو الشاهد الوحيد على قتل محمد فراج، وقد أصيب مروان بحالة ضدنة كبيرة أدت إلى فقده للنطق بسبب ما راه داخل المطبخ من جثة عمه.

من هو الطفل أدم النحاس

يتسأل العديد من متابعي مسلسل “ لحظة غضب”عن الطفل أدم، وعن موهبته الفنية، ويدعى آدم أحمد سعيد وُلد في 31 يوليو عام 2011، أي يبلغ من العمر 13 سنة ويحب التمثيل ويهوى الغناء والتصوير والاخراج وقدم عدة حفلة في دار الأوبرا المصرية.

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وشارك في عدة أعمال درامية منها مسلسلات: ورا كل باب، وبينا ميعاد، حكايات جروب الماميز، جت سليمة، حالة خاصة.

قنوات عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة السابعة من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.