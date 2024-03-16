السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ماذا قال جوميز لعبدالواحد السيد قبل مواجهة فيوتشر فى الكونفيدرالية؟

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع عبدالواحد السيد مدير الكرة، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتحدث جوميز مع عبدالواحد السيد عن الترتيبات الخاصة بالفترة الحالية والاستعدادات خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في إطار التجهيز لمواجهة مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وفي سياق متصل، عقد المدير الفني  جلسة أخرى مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، للاطمئنان على الحالة الطبية للفريق وموقف اللاعبين المصابين.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته عصر اليوم السبت على ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة الجونة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعد مران الفريق اليوم السبت هو الأول للفريق على ملعب النادي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات والتطوير للملعب ليكون جاهزًا من جديد لإقامة التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقررة يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ أبريل المقبل.

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