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حوادث

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر بكسر في قاع الجمجمة؛ إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة بطريق أولاد صقر- الشارع العمومي بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أولاد صقر المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة والتحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول كل من: كريم محمد، 21 عامًا، مقيم بمركز كفر صقر، مصابًا بكسر بقاع الجمجمة، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له، و"علاء ياسر"، 21 عامًا، مقيم بمركز أولاد صقر، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين التي أودت بحياة المتوفى إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة بطريق أولاد صقر- الشارع العمومي بمركز أولاد صقر، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث.

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