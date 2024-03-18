الإثنين 18 مارس 2024
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مسلسل لحظة غضب الحلقة 8.. ملخص الحلقة وصبا مبارك تترك عملها

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل لحظة غضب العديد من التفاصيل، حيث كشفت جريمة صبا مبارك وقد كشفها جارها أسر الذى يقوم بدوره على قاسم، وطلب على قاسم من صبا مبارك أن تترك عملها كطباخة فى أحد الفنادق مقابل أن تعمل معه حتى لا يقوم بإبلاغ الشرطة وتسليم الفيديو الخاص بواقعة قتل زوجها محمد فراج. 

مسلسل لحظة غضب الحلقة 8.. ملخص الحلقة وصبا مبارك تترك عملها 

كما شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل لحظة غضب عدم تطور فى حالة الطفل مروان حيث أنه مازال فاقد النطق بسبب ما تعرض له من صدمة رؤية جثة عمه شريف داخل المطبخ. 

كما تناولت الحلقة الثامنة من مسلسل لحظة غضب محاولة صبا مبارك للسفر إلى الخارج ولكنها فشلت فى ذلك بعدما قام على قاسم بتهديدها

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موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 8 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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