يخوض النجم مصطفى شعبان موسم دراما رمضان عبر مسلسل المعلم الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برفقة النجمة سهر الصايغ خلال موسم دراما رمضان 2024.

تعرف على موعد عرض مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 8

من المقرر أن تعرض الحلقة 8 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءا على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

تفاصيل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 7

شهدت الحلقة 7 من مسلسل المعلم أحداث عديدة، بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

بدأت بمشهد نهاية الحلقة السابقة، لعائلة المعلم شداد وهم يجتمعون يخططون للانتقام من مصطفى شعبان وقتله في السويس، وتنتقل الأحداث إلى إرسال أحد أشخاص المعلم شداد إلى السويس لقتل «المعلم» ويقول شداد: «الواد ابن المعلم حامد دا رايح السويس يجيب سمك، لو رجع ببسراية واحده من هناك قول على نفسك يا رحمن يا ريحم».

وتتوالى الأحداث بتهديد «المعلم شداد» وابنه "منذر ريحانة»، مصطفى شعبان داخل شادر السمك، ويبدأ المشهد بالمعلم شداد هو يقول لـ«شعبان»: دماغك ناشفة وعجباني.. بدل ما نكسرها، تيجي طوع وتبقى من رجالتي".

وقام عنتر ابن المعلم شداد، بتهريب منعم ابن المعلم بشر من مصحة علاج الإدمان، كي يقوم بالتشاجر مع والده ويقضي عليه حتى يخلو له الطريق أمام دهب التي يحبها وتجسد دورها الفنانة رحمة أحمد.

ونشبت معركة وتشاجر بالأيد بين مصطفى شعبان ورجالة المعلم شداد وابنه عنتر، خلال الحلقة السابعة، كانت البداية حين قرر مصطفى شعبان السفر إلى السويس من أجل شحنة سمك بمبلغ 200 ألف جنيه، لسداد توريد السمك للمعلم شداد، الذي فرض على المعلم بشر غرامة 2 مليون جنيه للتأخير في التوريد.

وخلال الاستراحة دخل شعبان الحمام في القهوة، إلا أنه تفاجئ عند خروجه بثلاثة من رجالة شداد يعتدون عليه بالضرب من أجل سرقة الأموال، إلا أنه ضربهم ولكن استطاع أحداهم أن يخطف منه شنطة الأموال، وتنتهي الحلقة السابعة عند ذلك المشهد.

قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الثامنة

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.