الإثنين 18 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل لحظة غضب الحلقة 8.. مفاجأة حول العصابة التى يعمل معها الفنان على قاسم

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

فى مفاجأة جديدة ضمن أحداث مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك، يسعى العديد من متابعين المسلسل الى معرفة رئيس العصابة التى يعمل معها على قاسم، وهى العصابة التى ستنضم لها صبا مبارك بعد تركها لعملها وبعد أن قام على قاسم بإبتزازها مقابل فيديو الجريمة.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 8.. مفاجأة حول العصابة التى يعمل معها الفنان «على قاسم»

يظهر الفنان محمد القس ضيف شرف في الحلقة الحادية عشر والثانية عشر ضمن أحداث مسلسل لحظة غضب، بطولة صبا مبارك، والذي يعرض حاليًا على منصة "watch it" خلال موسم مسلسلات رمضان 2024

ويتوقع متابعى المسلسل أن محمد القس هو رئيس العصابة التى يعمل معها الفنان على قاسم. 

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ظهر الممثل على قاسم فى الحلقة الثامنة من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك بشكل مريب، حيث يعمل فى عمل مجهول لا يعرف عنه أحد ويقوم بإبتزاز صبا مبارك مقابل أن تعمل معه.

 مسلسل لحظة غضب

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 8 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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