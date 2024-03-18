التعليم تحدد أجزاء للاطلاع بمادة العلوم لطلاب الثانوية العامة من ذوى الإعاقة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تقرر حذف أجزاء فى مواد العلوم، يأتي ذلك بشأن الاستعدادات لنهاية الفصل الدراسي الثاني وبدء الامتحانات وللتخفيف على الطلاب من ذوى الإعاقة وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بحذف الأجزاء التي تشكل صعوبة على أبنائنا من ذوى الإعاقة المدمجين بالصف الثالث الثانوى العام.

وأوضحت أنه فى مادة الفيزياء تم حذف قانون كيرشوف من الفصل الأول من الوحدة الأولى من صفحة 13 حتى 18، ودوائر التيار المتردد الفصل الرابع الوحدة الأولى من صفحة 91 حتى 107، أما محذوفات مادة الكيمياء الكحولات - الأحماض الكربوكسيلية - الاسترات الباب الخامس من صفحة 151 حتى 187، أما فى مادة الأحياء فتم حذف الأحماض النووية وتخليق البروتين الفصل الثاني من الوحدة الثانية من صفحة 121 حتى 142، وفى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية تم حذف الحركات الأرضية والعلوم البيئية والانجراف القاري، الباب الرابع من صفحة 43 حتى 60.