"التعليم" تكشف حقيقة حذف أجزاء من مناهج الترم الثاني لصفوف النقل والإعدادية

نفى شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما جاء في الصور المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، بأنها الأجزاء المحذوفة من مناهج الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وقال المتحدث الرسمي للتعليم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،، أن الصور المتداولة والتي تُشير إلى تخفيف مناهج الترم الثاني لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، غير صحيحة، ولا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن ما جاء بها من أجزاء محذوفة يعود للعام الماضي.