السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التعليم" تكشف حقيقة حذف أجزاء من مناهج الترم الثاني لصفوف النقل والإعدادية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

نفى شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما جاء في الصور المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، بأنها الأجزاء المحذوفة من مناهج الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

txt

"التعليم" تحظر عقد أى امتحانات فى الفترة من 4 حتى 7 مايو

وقال المتحدث الرسمي للتعليم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،، أن الصور المتداولة والتي تُشير إلى تخفيف مناهج الترم الثاني لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، غير صحيحة، ولا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن ما جاء بها من أجزاء محذوفة يعود للعام الماضي.

التعليم: تعلن شروط قبول الطلاب في المدارس الرسمية الدولية تتضمن تخصيص نسبة ٥٪؜ للطلاب ذوي الإعاقة

تخفيف مناهج الترم الثاني الشهادة الاعدادية طلاب سنوات النقل إلغاء أجزاء من المقررات وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال شهر يناير 2024

"التعليم" تحدد الدول المقررة بمنهج الدراسات الاجتماعية للإعدادية

توزيع مناهج الرياضيات للمرحلة الإعدادية بالفصل الدراسى الثانى 2023 / 2024

رابط الاستعلام عن نتائج 3 إعدادي 2024 .. وتوزيع درجات الترم الأول

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

"الحكومة" تلقت 130 ألف شكوى وطلب واستغاثة ديسمبر الماضى

موعد بداية الترم الثاني 2024 وعدد أيام إجازة نصف العام

الأكثر قراءة

عاجل|تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

شقيق عمرو عبدالجليل يثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ما القصة؟

التفاصيل الكاملة لجلسة حسين لبيب مع جوميز مدرب الزمالك

مَن يحكم غزة؟.. تصاعد الخلافات داخل إسرائيل بسبب خطة ما بعد الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة