الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"التعليم" تحظر عقد أى امتحانات فى الفترة من 4 حتى 7 مايو

رضا حجازى
رضا حجازى

عممت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابًا رسميًا، جرى توزيعه على المديريات التعليمية بشأن امتحانات النقل وتوافق مواعيدها مع أعياد الإخوة المسيحيين، محذرة من عقد أي امتحانات في الفترة من 4 حتى 7 مايو المقبل. 

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وجاء في خطاب التعليم: إيماء إلى الاستعدادات والتجهيزات التي يتخذها التعليم الفني بالوزارة بشأن الاعداد لامتحانات الدبلومات الفنية بكل نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، وموافقة وزير التربية والتعليم على تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024، يتم عقد الامتحانات التحريرية للدور الأول 2024 للدبلومات الفنية بكل نوعياتها بدءا من يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية عقب انتهاء الامتحانات التحريرية وفقا للجداول التي تصدر من لجان الإدارة المختصة بهذا الشأن

وأشارت الوزارة في خطابها إلى الآتي:

- ضرورة التأكيد والتنبيه مشددا على جاهزية كل المدارس التي تم ترشيحها من كل مديرية لتكون مقرات للامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية 2024 بكل نوعيات الأعمال الدبلومات الفنية، ويتم تسليم هذه المقرات اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 22 مايو 2024 لرؤساء ومراقبي أوائل لجان سير الامتحان المكلفين من لجنة الإدارة المركزية، وذلك للبدء في تجهيزها لأعمال الدور الأول 2024  للدبلومات الفنية بكل نوعياتها.

- التنبيه المشدد على كل المدارس الفنية بمراعاة عدم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل خلال الفترة من 4 حتى 7 مايو 2024 لوجود أعياد الأخوة المسيحيين خلال هذه الفترة، بجانب التنبيه على كل المدارس بعدم عقد أي امتحانات لصفوف النقل قبل 4 مايو 2024.

4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات إمتحانات النقل بمحافظة القاهرة امتحانات النقل بالإعدادية إجتياز أول أيام إمتحانات الثانوية العامة

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