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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعب الدراسية الثلاثة

امتحانات
امتحانات

تزايدت عمليات البحث خلال الأيام الماضية، على محرك البحث العالمي جوجل عن جدول امتحانات الثانوية العامة، حيث تبحث الأسر عن الجدول المنظم لسير امتحانات ابنائهم خلال العام الدراسي الجاري 2023 - 2024 وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم رسميًا الجدول بشكل رسمي.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم، فإن مواعيد الامتحانات هذا العام كما وردت فى جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الذي تم إعلانه الفترة الماضية، تبدأ الامتحانات 10 يونيو 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع.

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مصادر بـ"التعليم" تكشف لـ"الدستور" تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد الاسياسية 

يبدأ الطلاب في أداء الامتحانات في المواد الدراسية الأساسية يوم السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 عقب عيد الاضحي  

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين 10 يونيو 2024 بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية و12 يونيو الاقتصاد والاحصاء، بعد ذلك يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من 15 حتى 20 يونيو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم 

يبدأ طلاب الثانوية العامة في يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

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لطلاب الثانوية العامة.. خبير تربوى يحذر من هؤلاء الأصدقاء

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الآن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وهل تم تغير الجدول؟

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة 

يبدأ طلاب الثانوية العامة يوم السبت 13 يوليو 2024 امتحان التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

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