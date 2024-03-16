مصادر بـ"التعليم" تكشف لـ"الدستور" تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، التي يتم اختيارها الآن من بنوك الأسئلة.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" إن أسئلة الامتحانات ستكون واضحة وصريحة وغير قابلة للتأويل، بالإضافة إلى أنها ستكون من المقرر الدراسي ولن توجد أسئلة من خارج المنهج.

وأكدت المصادر أن الوزارة ستبدأ توزيع أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة الشهر المقبل، على أن يتم توزيعها بالكامل خلال شهر أبريل المقبل.

وأضافت المصادر أن الوزارة ستبدأ في تجهيز اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة قبل عقد الامتحان بأيام حتى تتم صيانة الديسكات التي تحتاج إلى صيانة وصيانة اللجان التي تحتاج إلى ذلك.