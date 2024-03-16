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محمد الباز

منوعات

خلال شهر رمضان.. طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية المغذية واللذيذة

شوربة الحريرة
شوربة الحريرة

تقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.


وصفة الشوربة الحريرة المغربية

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية الصحية بشكل مختلف تماما.

 

وصفة  شوربة الحريرة المغربية:

المكونات:

زيت زيتون

قطع لحمة مكعبات صغيرة

كوب بصل مفروم

3 فصوص ثوم مفروم

كوب عدس بني

كوب حمص مسلوق

كوب كرات

ثمرة فلفل أخضر حامى

3 أعواد كرفس

ربع كوب شعرية

كوب عصير طماطم

3 ملاعق صلصة

3 أكواب ماء

2 معلقة دقيق مذاب في نصف كوب ماء

بقدونس

كزبرة

ثوم بودرة – ملح – فلفل أسود – بابريكا – كزبرة – زنجبيل – كمون

طريقة التحضير:

تسخين كمية من الماء، والملح في قدر على النار، ثمّ إضافة العدس وتركه مدّة خمس دقائق.

رفع العدس عن النار، وتصفيته من الماء، وتركه جانبًا. تسخين الزيت في قدر على النار، ثمّ إضافة البقدونس، ونصف كمية الكزبرة، والزنجبيل، والقرفة، والبصل والتحريك مدّة عشر دقائق.

إضافة البندورة والتحريك لعدة دقائق، ثمّ إضافة العدس، والحمص، ومرقة الخضروات والتحريك.

إضافة الفلفل الأسود، والملح والتحريك مدّة خمس دقائق، ثمّ تغطية الخليط وتركه مدّة أربعين دقيقة أو حتّى ينضج العدس.

خلط الماء، والطحين، والكمية المتبقية من الكزبرة، وعصير الليمون، ورب البندورة في وعاء.

إضافة خليط الكزبرة ورب البندورة، والمعكرونة إلى الشوربة والتحريك مدّة خمس دقائق، ثمّ رفع الشوربة عن النار.

خلال شهر رمضان طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية المغذية واللذيذة شوربة الحريرة المغربية المغربية شوربة الحريرة

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