لطلاب الثانوية العامة.. خبير تربوى يحذر من هؤلاء الأصدقاء

كشف الدكتور عاصم حجازى عن بعض النصائح للطلاب وخاصة طلاب الثانوية العامة، وقال عاصم حجازى فى نصائحه لطلاب الثانوية العامة أن للأصدقاء دور كبير في تحفيز أو إحباط الطالب لذلك لابد من تحري الدقة في اختيار الأصدقاء لتختار منهم من يشجعك ويدعمك وتبتعد عن المحبطين ومن النماذج السيئة التي يجب أن تبتعد عنها.

_أولا: صديقك الذي يخبرك دائما أنه لا يذاكر وأنه ليس لديه رغبة في المذاكرة ويعاني من الكسل وينام كثيرا .. فهذا النوع يجب أن تبتعد عنه تماما لأنه سيجعلك تألف الكسل وتتقبله بدون خوف ويقل مجهودك الذي تبذله في المذاكرة وذلك بصرف النظر عن كونه صادقا أو كاذبا في هذا الادعاء..

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_ ثانيا: صديقك دائم الشكوى من صعوبة المواد وضيق الوقت وعدم قدرته على تجميع المواد وضياع تركيزه بسبب طول المنهج فهذا الشخص يفقدك ثقتك بنفسك ويجعلك تشعر بالعجز على خلاف الحقيقة فتستسلم لليأس والإحباط فضلًا عن أنه يصيبك بالتوتر والقلق وهو ما يؤثر سلبا على تركيزك.

_ثالثا: صديقك الذي يعطي أولوية أكبر للترفيه ويتسبب في ضياع وقتك بكثرة الاتصالات للحديث عن أمور غير مهمة ولا علاقة لها بالمنهج ويستطرد في الحديث لأوقات طويلة ومتكررة ويطلب منك دائما الخروج للعب أو التنزه بشكل مبالغ فيه ويشجعك على تخصيص وقت أقل للمذاكرة.

_رابعا: صديقك غير الطموح والذي ليس لديه هدف أو أهدافه متواضعه وطموحه بسيط لأنه سيخفض من مستوى دافعيتك أنت أيضا ويقلل من مجهودك.

_خامسا: صديقك الذي يقلل من قيمة الإنجاز الذي تحققه أو تسعى إليه ويؤكد دائما أن المتفوق وغير المتفوق سيكونون سواء في النهاية أو أن التخرج مبكرا والعمل سيمنحك قدرا أكبر من المال ولا داعي لأن تضيع وقتك في الدراسة فهذا النوع سيفقدك الشغف والحماس وسيؤثر بلا شك على إنجازك.

وقال فى نهاية تصريحاته: هذه النماذج يجب أن تكون علاقتك بهم محدودة حتى لا تتأثر سلبا بأفكارهم أو تصرفاتهم السلبية التي تقلل من دافعيتك وطموحك