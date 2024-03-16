تقرير: ليفربول يرغب فى استقطاب المدير الرياضى لنادى بنفيكا

واصلت مجموعة فينواي سبورتس، المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي محاولاتهم لإعادة هيكلة شكل النادي بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “ذا أتلتيك”، إن ملاك ليفربول يعملون على التحرك إلى المدير الرياضي لبنفيكا البرتغالي بيدرو ماركيز في أحدث خطوة لبناء هيكلها الإداري الجديد بعد وصول مايكل إدواردز.

وأعلنت منذ أيام مجموعة فينواي سبورتس تعيين مايكل إدواردز، الذي شغل منصب مدير رياضي سابقًا للنادي، كمدير لعمليات كرة القدم.

وأشار البيان الصادر عن المجموعة إلى أن إدواردز البالغ من العمر 44 عامًا سيتولى مسؤوليات عدة، بما في ذلك توحيد الجهود لاختيار قيادة جديدة لقطاع كرة القدم في ليفربول.

ويأتي هذا التعيين بعد مسيرة طويلة لإدواردز مع النادي حيث انضم إلى آنفيلد في عام 2011 وعمل في قسم تحليل الأداء قبل أن يتسلم منصب المدير الرياضي في عام 2016، وغادر النادي بانتهاء عقده في عام 2022.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني في الدوري برصيد 64 نقطة، متساوياً مع أرسنال المتصدر ولكن بفارق الأهداف، ويتقدم بنقطة واحدة على مانشستر سيتي حامل اللقب.