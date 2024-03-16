بيب ليندرز مساعد يورجن كلوب مُرشحًا لتدريب ليفربول

يحوم الغموض حول هوية المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب فريق ليفربول الإنجليزي، خلفًا للألماني يورجن كلوب.

وكان يورجن كلوب قد أعلن رحيله عن منصبه كمدير فني لفريق ليفربول عقب انتهاء الموسم الجاري 2023-2024.

وعاد كلوب لتأكيد الأمر في تصريحات جديدة أدلى بها خلال الأيام القليلة الماضية، مُشددًا: "بالنسبة لي ليفربول أفضل ناد في العالم، ولكنني سأغادر في كل الأحوال". لمطالعة التفاصيل من هنا.

بيب ليندرز مساعد كلوب مُرشحًا لتدريب ليفربول

وترددت العديد من الأسماء لتولي تدريب فريق ليفربول خلفًا للمدرب يورجن كلوب، وعلى رأسهم الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لفريق باير ليفركوزن الألماني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلا عن الصحفي آلان برازيل، فإن لاعبي ليفربول يفضلون تعيين الهولندي بيب ليندرز، مساعد يورجن كلوب، في منصب المدير الفني.

وبرز اسم المدرب الهولندي بيب ليندرز، صاحب الـ41 عامًا، بشكل كبير خلال الموسمين الماضيين، بعدما منحه كلوب صلاحيات كبرى سواء في إدارة الأمور الفنية داخل الفريق، أو في الظهور بالمباريات والمؤتمرات الصحفية.

ونشرت الصحيفة تصريحات دين ساوندرز، لاعب ليفربول الأسبق، الذي قال: "سمعت أيضًا أن بيب ليندرز مُرشحًا لتدريب ليفربول، وأعتقد أن ذلك سيكون جيدًا؛ لأنه على الأقل سيكون مُطلعًا على خبايا الفريق بشكل كبير".

وأضاف ساوندرز: "اختيار المدرب الجديد سيكون قرارًا صعبًا للغاية، وستكون مهمة ثقيلة بالنسبة لأي مدرب؛ لأنه نادٍ كبير وله تاريخ عريق، وبالتأكيد جميع الأنظار ستكون موجهة إليه".

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة ليفربول لم تستقر على خليفة يورجن كلوب حتى الآن، في ظل استمرار رحلة البحث عن المدرب الجديد للإعلان عنه قبل انتهاء الموسم الجاري.

يذكر أن قرعة الدوري الأوروبي قد أوقعت فريق ليفربول في مواجهة قوية أمام نظيره أتالانتا الإيطالي، في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وستُقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، يوم 11 أبريل، على أن تُقام مباريات الإياب، يوم 18 من نفس الشهر.