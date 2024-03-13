الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كلوب يؤكد رحيله عن ليفربول نهاية الموسم: سأغادر في كل الأحوال

كلوب
كلوب

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن عودة مايكل إدواردز لمنصب المدير التنفيذي، لن تجعله يتراجع عن قراره بالرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وسأل كلوب عما إذا كان إدواردز قد طالبه بالتراجع عن الاستقالة في نهاية الموسم، فأجاب "لا، لأنه ليس غبيا، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لشخص يشغل منصبه".

وأضاف المدرب الألماني: "هذا الأمر لم يكن موضوعا للنقاش بيننا، هل بإمكانكم تخيل أنني غيرت رأيي؟ هل تستطيعون؟ بالطبع لا".

وتابع: "سيكون الأمر حينها عندما أعلنت أنني لن أنتقل إلى ناد آخر في إنجلترا، ثم تجدونني في العام المقبل أوقع عقدا مع أحد جيراننا أو أي فريق إنجليزي يبحث عن مدرب".

وشدد: "لا أقول شيئا دون أن أفكر فيه، وهذا يؤكد تقديري الكامل لقيمة هذا النادي العريق، بالنسبة لي ليفربول أفضل ناد في العالم، ولكنني سأغادر في كل الأحوال".

وتابع كلوب:"أتمنى أن يواصل النادي العمل بأفضل طريقة ممكنة، وأنا أثق في ذلك إذا تأسس نظام قوي مع أشخاص على قدر كبير من المسؤولية، وإدواردز هو الخيار الأفضل".

واختتم كلوب تصريحاته في هذا الشأن بالقول "بصراحة، أعتقد أنه الخيار الأفضل، والمناقشات بيننا كانت رائعة".

يورجن كلوب كلوب ليفربول مايكل إدواردز الاستقالة

مواد متعلقة

كلوب يكشف مستجدات إصابة صلاح وموقفه من لقاء سبارتا براغ

صدمة جديدة بشأن مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول وسبارتا براج

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

انتعاش قوى فى تدفقات العملة الأجنبية الواردة إلى مصر

إلغاء معسكر المنتخب الوطنى بالإمارات

ضبط المتهمين في المشاجرة بعين شمس بسبب معاكسة سيدة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

طبيب أحمد رفعت يكشف حالته الصحية خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

شكرًا أنتونى بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل