كلوب يؤكد رحيله عن ليفربول نهاية الموسم: سأغادر في كل الأحوال

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن عودة مايكل إدواردز لمنصب المدير التنفيذي، لن تجعله يتراجع عن قراره بالرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وسأل كلوب عما إذا كان إدواردز قد طالبه بالتراجع عن الاستقالة في نهاية الموسم، فأجاب "لا، لأنه ليس غبيا، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لشخص يشغل منصبه".

وأضاف المدرب الألماني: "هذا الأمر لم يكن موضوعا للنقاش بيننا، هل بإمكانكم تخيل أنني غيرت رأيي؟ هل تستطيعون؟ بالطبع لا".

وتابع: "سيكون الأمر حينها عندما أعلنت أنني لن أنتقل إلى ناد آخر في إنجلترا، ثم تجدونني في العام المقبل أوقع عقدا مع أحد جيراننا أو أي فريق إنجليزي يبحث عن مدرب".

وشدد: "لا أقول شيئا دون أن أفكر فيه، وهذا يؤكد تقديري الكامل لقيمة هذا النادي العريق، بالنسبة لي ليفربول أفضل ناد في العالم، ولكنني سأغادر في كل الأحوال".

وتابع كلوب:"أتمنى أن يواصل النادي العمل بأفضل طريقة ممكنة، وأنا أثق في ذلك إذا تأسس نظام قوي مع أشخاص على قدر كبير من المسؤولية، وإدواردز هو الخيار الأفضل".

واختتم كلوب تصريحاته في هذا الشأن بالقول "بصراحة، أعتقد أنه الخيار الأفضل، والمناقشات بيننا كانت رائعة".