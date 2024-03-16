يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مانشستر سيتي يسعى للثأر من نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويسعى فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لمواصلة نغمة الانتصارات من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والحفاظ على اللقب والتتويج به للمرة الثامنة في تاريخه، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويريد فريق مانشستر سيتي الثأر من نيوكاسل يونايتد، بعد توديع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة، عقب الخسارة بهدف نظيف في الدور الثالث من المسابقة.

في المقابل، يرغب فريق نيوكاسل يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، ومحاولة تخطي عقبة مانشستر سيتي مجددًا مثلما حدث في بطولة كأس الرابطة، وذلك من أجل خطف بطاقة التأهل للدور التالي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويخوض فريق نيوكاسل يونايتد مباراة اليوم وسط معنويات متذبذبة، بعدما تغلّب على وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، قبل الخسارة أمام تشيلسي بنتيجة 2-3، في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشوار مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

وكان فريق مانشستر سيتي قد تأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب الفوز على لوتون تاون بنتيجة 6-2.

بينما تأهل فريق نيوكاسل يونايتد إلى الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلّب على بلاكبيرن بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.