الجمعة 15 مارس 2024
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رياضة

رونالدو يقود النصر لفوز صعب على الأهلي في الدوري السعودي

النصر وأهلي جدة
النصر وأهلي جدة

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لفوز صعب على مضيفه الأهلي 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن للمحترفين)، والتي شهدت أيضا تعادل الطائي مع الاتفاق 1/1، والفيحاء مع الرياض بذات النتيجة.

وسجل رونالدو هدف النصر الوحيد في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

ورفع النصر رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد الأهلي عند47 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثالثة، تعادل الطائي مع الاتفاق 1/1.

وتقدم الاتفاق بهدف سجله كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 18 وتعادل الطائي بهدف سجله فيرجيل ميسيدان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة طرد ديماراي جراي، لاعب الاتفاق، في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الاتفاق رصيده إلى35 نقطة في المركز السادس كما رفع الطائي رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثالثة، تعادل الفيحاء مع الرياض 1/1.

وتقدم الفيحاء بهدف سجله هنري أونيكورو في الدقيقة 30 وتعادل الرياض عن طريق كنوليدج موسونا في الدقيقة 64.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، كما رفع الرياض رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

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