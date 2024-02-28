الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كريستيانو رونالدو يعلق لأول مرة على الحركة غير الإخلاقية في لقاء الشباب

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

علق كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، لأول مرة على لقطته غير الإخلاقية في لقاء الشباب بقمة دوري روشن السعودي منذ أيام.

وقال رونالدو في تصريحات نشرتها صحيفة “الرياضية: ”أحترم كل الأندية.. والحركة الصادرة في اللقطة تعبر عن القوة والانتصار وليست مشينة واعتدنا عليها في أوروبا".

وتتجه لجنة الانضباط في الدوري السعودي لإيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، لمباراتين وغرامة مالية بسبب سلوك غير رياضي في لقاء الشباب بقمة الجولة الـ21 من المسابقة.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر شبكة الإنترنت للاعب البرتغالي البالغ من العمر 39 عامًا، وهو يقوم بإشارة غير لائقة أثناء الاحتفال بفوز فريقه على الشباب بنتيجة 3- 2  مساء الأحد في الدوري السعودي لكرة القدم.

وقبلها وضع رونالدو يده على أذنه لفترة وجيزة أثناء الهتاف باسم غريمه التقليدي "ميسي" في المدرجات.

وأكدت تقارير إعلامية أن هذه الإشارة غير اللائقة لم تعرض في البث التليفزيوني لكن مقاطع الفيديو انتشرت عبر شبكة الإنترنت وأثارت ردود فعل غاضبة للغاية.

وأفادت تقارير بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد فتح تحقيق في هذه الواقعة.

وكان كريستيانو رونالدو سجل هدفًا من ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد الشباب، علمًا بأنه يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي بـ22 هدفًا.

ويحتل فريق النصر وصافة الترتيب متخلفًا بفارق أربع نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر النصر السعودي دوري روشن السعودي

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