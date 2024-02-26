رونالدو مهدد بالإيقاف لمدة مباراتين وغرامة بعد سلوك غير رياضى

تتجه لجنة الانضباط في الدوري السعودي لإيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، لمباراتين وغرامة مالية بسبب سلوك غير رياضي في لقاء الشباب بقمة الجولة الـ21 من المسابقة.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر شبكة الإنترنت للاعب البرتغالي البالغ من العمر 39 عامًا، وهو يقوم بإشارة غير لائقة أثناء الاحتفال بفوز فريقه على الشباب بنتيجة 3/ 2 مساء الأحد في الدوري السعودي لكرة القدم.

وقبلها وضع رونالدو يده على أذنه لفترة وجيزة أثناء الهتاف باسم غريمه التقليدي "ميسي" في المدرجات.

وأكدت تقارير إعلامية أن هذه الإشارة غير اللائقة لم تعرض في البث التليفزيوني لكن مقاطع الفيديو انتشرت عبر شبكة الإنترنت وأثارت ردود فعل غاضبة للغاية.

وأفادت تقارير بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد فتح تحقيق في هذه الواقعة.

وكان كريستيانو رونالدو سجل هدفًا من ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد الشباب، علمًا بأنه يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي بـ22 هدفًا.

ويحتل فريق النصر وصافة الترتيب متخلفًا بفارق أربع نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.