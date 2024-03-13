الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أطول سلسلة انتصارات بالتاريخ.. الهلال السعودى يدخل جينيس

الهلال السعودي
الهلال السعودي

دخل نادي الهلال السعودي موسوعة جينيس للأرقام القياسية عقب فوزه على اتحاد جدة في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان فريق الهلال السعودي قد حقق فوزًا ثمينًا على اتحاد جدة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، في إياب دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وبناءً عليه، تأهل الهلال السعودي على حساب مواطنه اتحاد جدة إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه ذهابًا وإيابًا في الدور ربع النهائي بنتيجة 4-0 بمجموع نتيجة المباراتين.

الهلال السعودي يدخل موسوعة جينيس بعد تحقيق 28 انتصارًا متتاليًا

ووفقًا لما أعلنته موسوعة "جينيس" المختصة في تسجيل الأرقام القياسية، فإن فريق الهلال السعودي أصبح أكثر فريق كرة قدم للرجال تحقيقًا للانتصارات المتتالية، برصيد 28 انتصارًا على التوالي.

وحقق فريق الهلال السعودي هذا الإنجاز خلال الفترة ما بين 25 سبتمبر 2023 وحتى 12 مارس 2024.

وتعود المباراة الأخيرة التي أخفق فيها فريق الهلال إلى يوم 21 سبتمبر الماضي، عندما وقع في فخ التعادل مع ضمك بنتيجة (1-1) في الدوري السعودي.

وبذلك نجح فريق الهلال السعودي في تحطيم الرقم القياسي الذي كان مُسجلًا باسم فريق نيو ساينتس الويلزي، والذي كان صاحب أطول سلسلة انتصارات برصيد 27 انتصارًا متتاليًا.

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قائمة الأندية صاحبة أطول سلسة انتصارات في التاريخ الحديث

1- نادي الهلال السعودي: برصيد 28 انتصارًا متتاليًا، لموسم 2023/ 2024.

2- نادي تي إن إس الويلزي: برصيد 27 انتصارًا متتاليًا، لعام 2016.

3- نادي أياكس الهولندي: برصيد 25 انتصارًا متتاليًا، لعام 1995.

4- نادي كوريتيبا البرازيلي: برصيد 24 انتصارًا متتاليًا، لعام 2011.

5- نادي بايرن ميونخ الألماني: برصيد 23 انتصارًا متتاليًا، لعام 2020.

6- نادي ريال مدريد الإسباني: برصيد 22 انتصارًا متتاليًا، لعام 2014.

7- نادي مانشستر سيتي الإنجليزي: برصيد 21 انتصارًا متتاليًا، لموسم 2020/ 2021.

8- نادي بالميراس البرازيلي: برصيد 21 انتصارًا متتاليًا، لعام 1969.

9- نادي برشلونة الإسباني: برصيد 18 انتصارًا متتاليًا، لموسم 2005/ 2006.

الهلال السعودي موسوعة جينيس أطول سلسة انتصارات اتحاد جدة دوري أبطال آسيا

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