رونالد أراوخو يكشف مصيره مع برشلونة.. وموقفه من رحيل تشافي

تحدث الأوروجوياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، عن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بجانب موقفه من رحيل مدربه تشافي هيرنانديز.

وشارك رونالد أراوخو في مباراة برشلونة أمام نابولي، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس “مونتجويك”، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 3-1.

وبذلك نجح فريق برشلونة في خطف بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من دوري الأبطال بنتيجة 4-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. لمطالعة التفاصيل من هنا.

رونالد أراوخو يتحدث عن مستقبله مع برشلونة

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تصريحات رونالد أراوخو، قائلًا: "مستقبلي؟ إنه يعتمد على النادي، ولكنني سعيد للغاية هنا في برشلونة".

وأوضح: "بالتأكيد أرغب في البقاء في صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة، وأتمنى أن تكون الرغبة متبادلة".

وأضاف: "الجميع سعداء بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لقد لعبنا بقوة على أرضنا، وبذلنا قصارى جهدنا لتحقيق الفوز".

وتابع: "أنا راضٍ عن أداء الفريق، لقد نجحنا في تحقيق هدفنا والتغلّب على فريق قوي مثل نابولي".

وعن مستقبل تشافي، قال أراوخو: "أحبه كثيرًا، وأريده أن يستمر معنا بالفعل، لكن في النهاية هذا قراره الشخصي".

واختتم رونالد أراوخو تصريحاته، قائلًا: "لقد تطورت كثيرًا منذ وصول تشافي إلى برشلونة، لذلك أنا ممتن له كثيرًا".

وكان تشافي هيرنانديز قد اتخذ قراره بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025.

ويُعد المدافع الأوروجوياني، صاحب الـ25 عامًا، أحد الركائز الأساسية لفريق برشلونة خلال السنوات الماضية، ولكنه أيضًا محل اهتمام قوي من قِبل نادي بايرن ميونخ الألماني الذي يرغب في ضمه في الصيف المقبل.