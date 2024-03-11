أندية أوروبا تُهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

حرص كبار الأندية الأوروبية على تهنئة الأمة الإسلامية وجميع مشجعيها حول العالم بحلول شهر رمضان المبارك، الذي يوافق اليوم الإثنين أول أيامه.

أندية أوروبا تُهنئ الأمة الإسلامية والعربية بحلول شهر رمضان

ونستعرض لكم تهنئة كبار الأندية الأوروبية للمشجعين المسلمين في جميع أنحاء العالم بحلول شهر رمضان المُبارك كل على طريقته، وذلك على النحو التالي:

وكانت البداية مع نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ليفربول يُهنئ الجميع بحلول شهر رمضان".

كذلك كتب نادي أرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد النني، عبر حسابه الرسمي: "لكل مَن يحتفل بهذا الشهر، نتمنى لكم رمضان آمن ومُبارك".

فيما كتب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر حسابه: " والله وبعودة يا شهر الصيام.. رمضان كريم لكل مَن يحتفل في جميع أنحاء العالم".

أما نادي تشيلسي الإنجليزي، فقد هنأ الجميع قائلًا: "نادي تشيلسي يُهنئ جميع الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان".

في حين نشر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو لبعض من لاعبيه، وهم يُهنئون الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان، والذي يتصدره النجم المغربي أشرف حكيمي، والفرنسي عثمان ديمبيلي، بجانب الإسباني ماركو أسينسيو وغيرهم، مصحوبة بتعليق: "رمضان كريم لجميع المسلمين في شتى بقاع العالم".

ولم يختلف نادي برشلونة الإسباني عن البقية، إذ هنأ قائلًا: "مبارك عليكم الشهر الفضيل للجميع حول العالم، نتمنى لكم شهرًا مُباركًا".

فيما كتب نادي بايرن ميونخ الألماني: "مرحب مرحب يا هلال.. الجميع في بايرن ميونخ يُهنئ الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، وعساكم من عواده".

الأمر ذاته بالنسبة لنادي يوفنتوس الإيطالي، الذي حرص على تهنئة الجميع حول العالم عبر حسابه الرسمي، قائلًا: "مُبارك عليكم شهر رمضان".