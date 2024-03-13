كفة متوازنة بين أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان قبل قمة دورى الأبطال

تنطلق اليوم الأربعاء، القمة النارية بين ناديي أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره إنتر ميلان الإيطالي، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان

ستُذاع مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان قبل القمة المرتقبة في دوري الأبطال، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي الثانية التي تجمع بين ناديي إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

- وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "سان سيرو/ جوزيبي مياتزا"، قد انتهت بفوز إنتر ميلان بهدف نظيف.

- وبشكل عام، التقى الفريقان في مباراة واحدة فقط من قبل، في نهائي السوبر الأوروبي لموسم 2010-2011، وانتهت بفوز أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة.

ماذا يفعل أتلتيكو مدريد أمام الأندية الإيطالية في دوري الأبطال؟

- واجه أتلتيكو مدريد 4 أندية إيطالية في دوري الأبطال، وهي: يوفنتوس، روما، لاتسيو وإنتر ميلان.

- خاض أتلتيكو مدريد 15 مباراة أمام الأندية الإيطالية في دوري الأبطال، حقق خلالها 7 انتصارات، و4 تعادلات، ومثلها أربع هزائم.

ماذا يفعل إنتر ميلان أمام الأندية الإسبانية في دوري الأبطال؟

- واجه إنتر ميلان 6 أندية إسبانية في دوري الأبطال، وهي: برشلونة، ريال مدريد، فالنسيا، فياريال، ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد.

- خاض إنتر ميلان 29 مباراة أمام الأندية الإسبانية في دوري الأبطال، حقق خلالها 7 انتصارات، و9 تعادلات، بينما تلقى 13 هزيمة.