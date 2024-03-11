مواعيد مباريات اليوم الاثنين 11-3-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 11-3-2024 والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في ختام الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة النصر السعودي ضد العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

مباراة الاتحاد السكندري ضد مودرن فيوتشر: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

- مباراة النصر السعودي ضد العين الإماراتي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN SPORTS AFC

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ألميريا ضد إشبيلية: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاععلى قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة لاتسيو ضد أودينيزي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام البنك الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره البنك الأهلي، غدًا الثلاثاء، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

وكان فريق الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على غريمه الزمالك بهدفين نظيفين، في نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الجونة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الجونة، غدًا الثلاثاء، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام نيوزيلاندا في دورة الإمارات الودية

يلتقي منتخب مصر نظيره نيوزيلندا وديًا، يوم 22 مارس المقبل، وذلك في الدورة الودية التي تستضيفها دولة الإمارات، بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب حسام حسن.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، بالفائز من مباراة كرواتيا وتونس، يوم 26 مارس المقبل.

بينما يلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.