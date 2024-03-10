حسام حسن يكشف سبب استبعاد الننى وعمر كمال وضم لاعبين من دورى الدرجة الثانية

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر سبب استبعاد محمد النني، لاعب الفراعنة المحترف ضمن صفوف أرسنال الإنجليزي.

وقال حسام حسن، في المؤتمر الصحفي اليوم: "تواصلنا مع محمد النني، لأنه ليس لاعبًا صغيرًا، ولكن نظرًا لعدم مشاركته بصفة مستمرة مع أرسنال، تعذر ضمه، نحتاج لدخوله في المباريات بشكل أكبر، وسيكون معنا في مرحلة من المراحل المقبلة".

وأضاف عن سبب استبعاد عمر كمال ظهير الأهلي: "لا توجد مع اللاعب مشاكل وأي لاعب سيتألق سيتواجد مع منتخب مصر ولا توجد أزمة بين الجهاز الفني للمنتخب وأي لاعب، لا يوجد خصومة مع عمر كمال عبد الواحد وأنت أول من أشركته كظهير أيمن".

وعن معايير الاختيارات واحتمالية ضم لاعبين من الدرجة الثانية، قال حسام حسن: "أشعر بالرضا بالاختيارات التي اتخذناها وأعتقد أن الخلافات التي كانت تحدث بين الجماهير في السابق تم تقليلها الآن، ضم لاعبين من الدرجة الثانية؟ نتابع جميع المصريين ومن ضمنهم الدرجة الثانية، يوجد لاعبون في الخارج لا تعرفونهم نتابعهم أيضا، يجب خفض معدل الأعمار بشكل حذر ونأخذ ذلك بعين الاعتبار، دائما الأفضل مع فريقه سيتم ضمه في كل تجمع".





(محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفي محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي).

وسيعلن التوأم خلال المؤتمر الصحفي، كل التفاصيل الخاصة بالمعسكر المقبل للمنتخب الوطني.

وستشهد فترة التوقف الدولي المقبلة مشاركة المنتخب الوطني في دورة ودية دولية ستحتضنها دولة الإمارات، التي ستتواجد فيها أيضًا منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وستقام الدورة الودية بالإمارات، خلال الفترة بين 22 و26 مارس الجاري، حيث سيستهل منتخب مصر مشواره في الدورة الودية، بمواجهة نيوزيلندا، يوم 22 مارس.

وكان حسام حسن قد تولى مهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة، الذي رحل لسوء النتائج بعد مشاركة متواضعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، في كوت ديفوار.

وودع الفراعنة أمم إفريقيا من دور الـ16 بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتأهل المنتخب الوطني وصيفًا للمجموعة برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في المواجهات الثلاثة بدور المجموعات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنفس النتيجة 2- 2.