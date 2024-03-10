الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بدون صلاح.. 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى استعدادًا لمعسكر مارس

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، قائمة المنتخب استعدادًا لمعسكر مارس الذي ينطلق 13 مارس الجاري، استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها  في أبو ظبي.

قائمة المنتخب الوطنى الرسمية لمعسكر مارس

وضمت قائمة المنتخب الوطني 25 لاعبا على النحو الآتي:

(محمد عواد - محمد أبو جبل  - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفى محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي).

وسيعلن التوأم خلال المؤتمر الصحفي، كل التفاصيل الخاصة بالمعسكر المقبل للمنتخب الوطني.

وستشهد فترة التوقف الدولي المقبلة مشاركة المنتخب الوطني في دورة ودية دولية ستحتضنها دولة الإمارات، التي ستتواجد فيها أيضًا منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وستقام الدورة الودية بالإمارات، خلال الفترة بين 22 و26 مارس الجاري، حيث سيستهل منتخب مصر مشواره في الدورة الودية، بمواجهة نيوزيلندا، يوم 22 مارس.

وكان حسام حسن قد تولى مهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة، الذي رحل لسوء النتائج بعد مشاركة متواضعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، في كوت ديفوار. 

وودع الفراعنة أمم إفريقيا من دور الـ16 بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل وصيفًا للمجموعة برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في المواجهات الثلاث بدور المجموعات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنفس النتيجة 2- 2.

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