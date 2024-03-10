3 وجوه جديدة ضمن 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى للمرة الأولى

تواجد 3 لاعبين للمرة الأولى مع منتخب مصر، بعدما أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة الفراعنة في التوقف الدولي الشهر الجاري.

ولأول مرة يمثل مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، محمد شكري ظهير نادي سيراميكا كليوباترا، محمد الشامي جناح المصري، منتخب مصر في تاريخهم.

وضمت قائمة المنتخب الوطني 25 لاعبًا على النحو الآتي:

(محمد عواد - محمد أبوجبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان بيكهام - مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفى محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي).

وسيعلن التوأم خلال المؤتمر الصحفي، كل التفاصيل الخاصة بالمعسكر المقبل للمنتخب الوطني.

وستشهد فترة التوقف الدولي المقبلة مشاركة المنتخب الوطني في دورة ودية دولية ستحتضنها دولة الإمارات، التي ستتواجد فيها أيضًا منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وستقام الدورة الودية بالإمارات، خلال الفترة بين 22 و26 مارس الجاري، حيث سيستهل منتخب مصر مشواره في الدورة الودية، بمواجهة نيوزيلندا، يوم 22 مارس.

وكان حسام حسن قد تولى مهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة، الذي رحل لسوء النتائج بعد مشاركة متواضعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، في كوت ديفوار.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل وصيفًا للمجموعة برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في المواجهات الثلاث بدور المجموعات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنفس النتيجة 2- 2.