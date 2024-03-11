الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ناصر الخليفى يثير الجدل بشأن مصير مبابى مع باريس سان جيرمان

كيليان مبابي وناصر
كيليان مبابي وناصر الخليفي

أثار القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل بشأن مصير كيليان مبابي، مهاجم الفريق، مُلمحًا إلى اقتراب رحيله بعد نهاية الموسم الجاري.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت، في وقت سابق، أن كيليان مبابي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وأبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وبناءً عليه، بات مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

ناصر الخليفي يُلمح إلى رحيل مبابى عن باريس سان جيرمان

ونشرت قناة “RMC Sport” الفرنسية، تصريحات ناصر الخليفي بشأن اقتراب رحيل كيليان مبابي، قائلًا: “حسنًا لقد ذكرنا منذ بداية الموسم، نحن نريد بناء فريق للمستقبل”.

وتابع: “نريد فريق يمكنه اللعب لمدة 7 أو 8 سنوات أخرى، وبدأنا في ذلك بالفعل”.

وأوضح: “لدينا أصغر فريق في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، من بين أفضل عشرة أندية أوروبية”.

وأضاف: “رحيل ليونيل ميسي، نيمار وسيرجيو راموس كان جزءًا من المشروع الجديد”.

وواصل: “إنهم لاعبون رائعون للغاية، وكان شرفًا كبيرًا أنهم لعبوا بقميص فريقنا، ولكن الآن لدينا مشروع جديد”.

واختتم ناصر الخليفي تصريحاته، قائلًا: “نأمل في مواصلة تحقيق الانتصارات، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم”.

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يذكر أن العديد من التقارير الصحفية، قد أكدت أن المهاجم الفرنسي، صاحب الـ25 عامًا، قد تنازل عن مبلغ 80 مليون يورو، مكافأة التوقيع مع باريس سان جيرمان.

كما أشارت التقارير خلال الشهرين الماضيين، إلى توصل إدارة نادي ريال مدريد لاتفاق مع كيليان مبابي للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما أشارت البعض منها إلى أنه وقع بالفعل على عقود انضمامه للفريق الملكي.

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