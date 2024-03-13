منتخب مصر لكرة اليد يبدأ مشواره في دورة الألعاب الإفريقية بمواجهة مالي

يبدأ منتخب مصر للشباب لكرة اليد مشواره في دورة الألعاب الإفريقية التس تستضيفها أكرا عاصمة غانا بمواجهة منتخب مالي في الثانية ظهر اليوم، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى .

ويشارك 8 منتخبات في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الإفريقية تم تقسيمهم إلى مجموعتين ضمت الأولى منتخبات مصر ومالي ونيجيريا وتوجو وضمت الثانية غانا والكونغو الديمقراطية وبنبن وكينيا.

وتقام اليوم ثلاث مباريات أخرى حيث يلتقي منتخبا الكونغو الديمقراطية وبنين في الرابعة عصرًا ومنتخبا نيجيريا وتوجو في السادسة مساء وأخيرا يلتقي منتخبا كينيا وغانا في الثامنة مساء.

وأكد طارق محروس المدير الفني للمنتخب أن جميع اللاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة، مضيفًا أن منتخب مصر للشباب المشارك في دورة الألعاب الإفريقية يضم عددا من المواهب بجانب اللاعبين الكبار أمثال عبد الرحمن حميد ومحمد لاشين وسيف هاني.

واختار طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر 16 لاعبًا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية وهم عبد الرحمن حُميد ويوسف وليد ويوسف ناجي ومحمد لاشين وسيف هاني فوكس وهشام صلاح وعبد الله إمام ومحمد عماد وياسين محمد عبد المنعم وعمر عدلان وزياد حشاد وبلال إبراهيم مسعود ومحمد مؤمن صفا ومحمد عبد الغني وأحمد تغيان ومعاذ عزب.

ويقود منتخب مصرفي دورة الألعاب الإفريقية جهاز فني مكون من طارق محروس مديرا فنيا ومهند السحيلي مدربا عاما ومنعم السيد مدربا لحراس المرمى ومحمد عبد المنعم المدير الإداري والدكتور روماني سعد طبيب المنتخب ومحمد الألفي مدير المنتخبات الوطنية.

المنتخب الأول يطير إلى فرنسا

من ناحية أخرى، تغادر القاهر في الحادية عشرة صباح اليوم بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد في طريقها إلى فرنسا لخوض مباراتين وديتين ضمن برنامج الاستعداد للمشاركة في دورة باريس الأوليمبية 2024.

ويلعب منتخب مصر المباراة الودية الأولى أمام اليابان غدا "الخميس" ثم يواجه فرنسا يوم السبت المقبل واختار الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر 18 لاعبًا للسفر إلى فرنسا وهم:كريم هنداوي ومحمد علي ومحمد عصام الطيار وأحمد هشام سيسا ومازن رضا وعلي زين وعبد الرحمن فيصل

ويحيى الدرع وسيف الدرع وأحمد سامح ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحسن رمضان ومحمد سند وعمر خالد كاستلو وإبراهيم المصري وأحمد عادل وخالد وليد .

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب اليد من الإسباني خوان كارلوس باستور مديرا فنيا وهاني الفخراني مدربا عاما ونور أبوزيد مدير المنتخب ومحمود سعيد إداري والدكتور محمد شوقي رئيس الجهاز الطبي ومحمد إمام محلل الأداء الفني.