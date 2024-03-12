الزمالك يواجه الجونة لتضميد جراح خسارة الكأس وتصحيح أوضاعه فى دورى نايل

يحل الزمالك ضيفًا على فريق الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب خيري بشارة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة دوري نايل.

يدخل الزمالك المباراة ورصيده 15 نقطة من عشر مباريات في المركز الثالث عشر وله خمس مباريات مؤجلة ويسعى الفريق لتجاوز أثار هزيمته أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي واستعادة نغمة الانتصارات وتصحيح أوضاعه في بطولة الدوري تمهيدًا للعودة للمنافسة على المراكز الأولى.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بغلق ملف مباراة الأهلي وشرح أهمية مباراة الجونة وضرورة حصد نقاطها الثلاث لتكون بداية لتصحيح أوضاع الفريق في بطولة الدوري، كما اهتم الجهاز الفني بالحديث مع اللاعبين الذين لم تشملهم اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر خاصة أحمد أبوالفتوح وطالبهم بمضاعفة الجهد من أجل العودة للمنتخب مرة أخرى.

غياب زيزو والجزيري ونداي

ومن المنتظر أن يقوم جوزيه جوميز بإجراء بعض التغييرات في تشكيل الفريق على ضوء إصابة أحمد سيد زيزو وغياب إبراهيم نداي، إضافة لاشتبعاد سيف الجزيري وستكون أهم التغييرات عودة شيكابالا وناصر ماهر للتشكيل الأساسي وقد يقوم جوميز بمنح الفرصة لسامسون أكينولا لقيادة خط الهجوم.

وحرص جوزيه جوميز على دراسة أسلوب لعب فريق الجونة وكيفية مواجهة طريقة 3-4-3 التي يلعب بها الفريق، كما قام جوميز خلال التدريبات بتصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة الأهلي والتركيز على تنوع أساليب الهجوم والوصول لمرمى الجونة من أقصر الطرق.

قائمة الزمالك لمباراة الجونة

البرتغالي حوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اختار 21 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد ومحمد صبحي وعبد الرحمن نفاد وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمود علاء وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وأحمد أبوالفتوح ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا ومحمد شحاتة وسيد عبدالله نيمار وأحمد حمدي وناصر ماهر وعبد الله السعيد وشيكابالا ومصطفى شلبي ويوسف أوباما وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

في المقابل يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 19 نقطة وله مباراتين مؤجلتين، وحقق الفريق نتائج جيدة بقيادة مدربه علاء عبد العال، ولم يتعرض للهزيمة في آخر أربع مباريات وجمع منها ست نقاط بالتعادل مع المصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي ثم الفوز على بلدية المحلة، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية لدخول النصف الأول من ترتيب فرق الدوري.

يدير المباراة محمد سلامة "ميدو" ويساعده يوسف البساطي وحاتم علام ومعهم أحمد حمدي حكمًا رابعًا ومحمود بسيوني حكم فيديو وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.