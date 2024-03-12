الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يواجه الجونة لتضميد جراح خسارة الكأس وتصحيح أوضاعه فى دورى نايل

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يحل الزمالك ضيفًا على فريق الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب خيري بشارة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة دوري نايل.

يدخل الزمالك المباراة ورصيده 15 نقطة من عشر مباريات في المركز الثالث عشر وله خمس مباريات مؤجلة ويسعى الفريق لتجاوز أثار هزيمته أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي واستعادة  نغمة الانتصارات وتصحيح أوضاعه في بطولة الدوري تمهيدًا للعودة للمنافسة على المراكز الأولى.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بغلق ملف مباراة الأهلي وشرح أهمية مباراة الجونة وضرورة حصد نقاطها الثلاث لتكون بداية لتصحيح أوضاع الفريق في بطولة الدوري، كما اهتم الجهاز الفني بالحديث مع اللاعبين الذين لم تشملهم اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر خاصة أحمد أبوالفتوح وطالبهم بمضاعفة الجهد من أجل العودة للمنتخب مرة أخرى.

غياب زيزو والجزيري ونداي

ومن المنتظر أن يقوم جوزيه جوميز بإجراء بعض التغييرات في تشكيل الفريق على ضوء إصابة أحمد سيد زيزو وغياب إبراهيم نداي، إضافة لاشتبعاد سيف الجزيري وستكون أهم التغييرات عودة شيكابالا وناصر ماهر للتشكيل الأساسي وقد يقوم جوميز بمنح الفرصة لسامسون أكينولا لقيادة خط الهجوم.

وحرص جوزيه جوميز على دراسة أسلوب لعب فريق الجونة وكيفية مواجهة طريقة 3-4-3 التي يلعب بها الفريق، كما قام جوميز خلال التدريبات بتصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة الأهلي والتركيز على تنوع أساليب الهجوم والوصول لمرمى الجونة من أقصر الطرق.

قائمة الزمالك لمباراة الجونة 

البرتغالي حوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اختار 21 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد ومحمد صبحي وعبد الرحمن نفاد وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمود علاء وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وأحمد أبوالفتوح ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا ومحمد شحاتة وسيد عبدالله نيمار وأحمد حمدي وناصر ماهر وعبد الله السعيد وشيكابالا ومصطفى شلبي ويوسف أوباما وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

في المقابل يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 19 نقطة وله مباراتين مؤجلتين، وحقق الفريق نتائج جيدة بقيادة مدربه علاء عبد العال، ولم يتعرض للهزيمة في آخر أربع مباريات وجمع منها ست نقاط بالتعادل مع المصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي ثم الفوز على بلدية المحلة، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية لدخول النصف الأول من ترتيب فرق الدوري.

يدير المباراة محمد سلامة "ميدو" ويساعده يوسف البساطي وحاتم علام ومعهم أحمد حمدي حكمًا رابعًا ومحمود بسيوني حكم فيديو وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.

دوري نايل موعد مباراة الزمالك والجونة البرتغالي جوزيه جوميز أحمد سيد زيزو شيكابالا

مواد متعلقة

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة فى الدورى

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام الجونة والقنوات الناقلة

كولر يحذر لاعبى الأهلى من السقوط أمام البنك فى "دورى نايل"

الأكثر قراءة

عاجل| تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

مصرفيون يتوقعون تراجع جنيهان بأسعار الدولار خلال الأيام المقبلة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر

تقرير للاستخبارات الأمريكية: قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم أصبحت فى خطر