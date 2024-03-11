جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة فى الدورى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لخوض مباراة الجونة، غدًا الثلاثاء، على استاد خالد بشارة في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبدالله السعيد - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.



خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.