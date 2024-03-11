عقب ضياع لقب كأس مصر أمام غريمه التقليدي الأهلي، أصبح البحث عن موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام الجونة، بمسابقة دوري نايل (2023/2024)، هو ما ينتظره عشاق ومحبي القلعة البيضاء، بشغف منقطع النظير.

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام الجونة والقنوات الناقلة

وسيأتي ذلك، من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد، يسعى جوميز المدير الفني للفارس الأبيض إلى تحقيقهم، الأول محو أثار هزيمة نهائي كأس مصر أمام الأهلي، الثاني معرفة نغمة الانتصارات مجددا، في رحلة الفريق للزحف بكل قوة نحو قمة الترتيب.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الجونة، في تمام التاسعة والنصف مساء غدا الثلاثاء، على ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

ومن الصدف الجميلة، أن تقام المباراة في ثاني أيام شهر رمضان الكريم، الذي بدأ اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة بمسابقة دوري نايل

تنقل مباراة الزمالك أمام الجونة، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من عمر المسابقة المحلية، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة تقديم استوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقيين.

موقف الزمالك بجدول ترتيب دوري نايل

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 15 نقطة، من أصل 10 مباريات، حيث لا يزال يمتلك خمس مؤجلات أمام كلا من الاتحاد السكندري والأهلي وسيراميكا كليوباترا، وفاركو وطلائع الجيش، من الجولات الثامنة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر والسادسة عشر.

وكان الزمالك حقق فوزا هاما على الداخلية، في الجولة الماضية بهدف نظيف، سجله عمرو جابر.

ثنائية عاشور وأفشه تحرم الزمالك من لقب كأس مصر

حرمت ثنائية إمام عاشور ومحمد مجدي أفشه، نجمي النادي الأهلي، فريق الزمالك من التتويج بلقب كأس مصر، بعد الهزيمة أمام المارد الأحمر، بهدفين نظيفين، مساء الجمعة الماضية، على ستاد الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، في المباراة التي أقيمت على هامش فعاليات موسم الرياض.