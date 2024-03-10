الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سموحة يستضيف سيراميكا كليوباترا فى مواجهة ثأرية بـ"دورى نايل"

سموحة خسر مباراته
سموحة خسر مباراته الأخيرة أمام المصري

يستضيف سموحة فريق سيراميكا كليوباترا في الرابعة عصر اليوم باستاد الإسكندرية في الأسبوع السادس عشر لمسابقة دوري نايل .

ويحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز التاسع برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وحقق الفريق السكندري أربعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر ثلاث مباريات وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا ولم يحقق الفوز في آخر أربع مباريات وجمع منها ثلاث نقاط فقط بالتعادل مع البنك الأهلي وانبي ومودرن فيوتشر ثم الهزيمة أمام المصري ويسعي للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 22 كما يسعى سموحة للثأر لهزيمته أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

قائمة سموحة لمباراة سيراميكا كليوباترا 

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : الهاني سليمان وحسين تيمور ومحمود وحيد ومحمد مغربي ومحمد مصطفى ميدو و جاستيس آرثر وطارق علاء وإسلام جابر ودوكو دودو وأبو بكر ليادي وعمرو قلاوة والحبيب أحمد حسن ومحمد متولي كناريا ومحمد سعيد مكرونة وأحمد خالد وحسام جريشة وعبد اللطيف بن قسو ولحسن دحدوح وحسام حسن وفادي فريد.

وشهدت القائمة عودة محمد مغربي بعد انتهاء إيقافه بينما يغيب أحمد عبد الحكم ومصطفى البدري ومحمد عصام.

سير اميكا كليوباترا يسعى للفوز الثالث على التوالي

في المقابل يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز السادس في جدول دوري نايل وله مباراتين مؤجلتين.

وحقق سيراميكا كليوباترا ستة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر أربع مباريات ويملك أقوى هجوم في الدوري وسجل 24 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا وحقق الفوز في آخر مباراتين على بلدية المحلة والمقاولون ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 24.

يدير المباراة نادر قمر الدولة ويساعده أحمد لطفي وعدي عيد ومعهم محمود وفا حكما رابعا ومحمود ماصف حكم فيديو ووليد عبد الرازق مساعد حكم فيديو.

دوري نايل سموحة سيراميكا كليوباترا أحمد سامي أيمن الرمادي

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