طارق محروس: نمتلك منتخبًا قويًا قادرًا على حصد ذهبية يد الألعاب الإفريقية

أكد طارق محروس، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، المشارك في دورة الألعاب الإفريقية أن هدف منتخب اليد حصد ذهبية البطولة.

وقال محروس إن الفريق أجرى تدريبه الأول اليوم الإثنين، وكان جميع اللاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة.

وأوضح محروس أن المنتخب المصري للشباب المشارك في دورة الألعاب الإفريقية الحالية يمتلك العديد من المواهب، بجانب اللاعبين الكبار مثل عبدالرحمن حميد محمد لاشين وسيف هاني.

وتابع أن دورة الألعاب الإفريقية ستكون احتكاك قوي للاعبي منتخب اليد، وستزيد من خبرة اللاعبين على المستوى الدولي، وستكسبهم خبرات جديدة.

واختار المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد 16 لاعبًا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، حيث تقام منافسات كرة اليد خلال الفترة من 13 إلى 22 مارس الجاري.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الإفريقية:

حراسة المرمى: عبدالرحمن حُميد – يوسف وليد – يوسف ناجي

اللاعبون: محمد لاشين – سيف هاني فوكس – هشام صلاح – عبدالله إمام - محمد عماد – ياسين محمد عبدالمنعم – عمر عدلان – زياد حشاد – بلال إبراهيم مسعود – محمد مؤمن صفا – محمد عبد الغني – أحمد تغيان – معاذ عزب.

يقود المنتخب الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الإفريقية: طارق محروس مديرًا فنيًا- مهند السحيلي مدرب عام - منعم السيد مدربًا لحراس المرمى - محمد عبدالمنعم المدير الإداري- الدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مديرًا للمنتخبات الوطنية.

وأسفرت قرعة منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الإفريقية عن وقوع منتخب اليد في المجموعة الأولى مع منتخبات نيجيريا ومالي وتوجو، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: الكونغو الديمقراطية وكينيا وبنين وغانا.