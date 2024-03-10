الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورة الألعاب الإفريقية.. وصول الفوج السادس من البعثة المصرية

وصول الفوج السادس
وصول الفوج السادس من البعثة المصرية

وصل منذ قليل الفوج السادس من البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية، المقامة في غانا خلال الفترة من 8 حتى 24 مارس الحالي.

وضم الفوج السادس كلا من منتخب كرة اليد ومنتخبي الكرة الطائرة للرجال والسيدات ومنتخب مصارعة الذراعين.

واستقبل مسؤولي البعثة المصرية في غانا، الفوج السادس لبعثة مصر في مطار كوتوكا الدولي بالعاصمة الغانية أكرا.

وكان وصل أمس إلى العاصمة الغانية أكرا الفوج الخامس من البعثة المصرية وضم منتخبات الملاكمة والجودو ومقدمة بعثة الكرة الطائر.

واستطاعت البعثة المصرية تحقيق 39 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 22 ميدالية ذهبية و9 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية، وذلك في منافسات الكاراتيه وتنس الطاولة والمصارعة والسباحة.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في أفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأوليمبية الإفريقية (الأنوكا)، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية (الأوكسا).

وتخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية”.

حسن كمال: فريق طبي على أعلى مستوى يدعم البعثة المصرية في غانا

تحدث الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، عن التفاصيل الطبية الخاصة بدورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

قال حسن كمال: “أن البعثات الطبية باللجنة الأولمبية المصرية تهتم دائمًا باثنين من العناصر الهامة وهما الكفاءة الطبية وخبرات الأطباء، وأيضًا الطبيب الكفء وفي ذات الوقت كان لاعبًا، حيث يكون لديهم المزيد من الخبرات الخاصة بشعور اللاعبين“.

وأضاف: “قبل السفر إلى غانا، قمنا بدراسة الجو ودرجة الحرارة والأمراض وطبيعة الطعام والشراب، بالإضافة إلى التطعيمات ومعرفة الأمراض المزمنة، حيث إن البعثة الطبية تكون مسؤولة عن كل شخص في البعثة المصرية“.

د دورة الألعاب الأفريقية منافسات الكاراتيه صول الفوج السادس من البعثة المصرية الدكتور حسن كمال منتخبي الكرة الطائرة للرجال

مواد متعلقة

منة شعبان: سعيدة برفع علم مصر في افتتاح دورة الألعاب الأفريقية

الأكثر قراءة

تعرف على الفوائد الصحية لتناول التمر فى رمضان

10 مراصد فلكية بالسعودية تبدأ فى رصد هلال رمضان 2024 (فيديو)

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

إبراهيم حسن: محمد صلاح طلب إعفاءه من معسكر منتخب مصر

إخلاء سبيل شاب هتك عرض قاصر فى الجيزة

للمرة الأولى فى التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

صور

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى