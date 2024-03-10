دورة الألعاب الإفريقية.. وصول الفوج السادس من البعثة المصرية

وصل منذ قليل الفوج السادس من البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية، المقامة في غانا خلال الفترة من 8 حتى 24 مارس الحالي.

وضم الفوج السادس كلا من منتخب كرة اليد ومنتخبي الكرة الطائرة للرجال والسيدات ومنتخب مصارعة الذراعين.

واستقبل مسؤولي البعثة المصرية في غانا، الفوج السادس لبعثة مصر في مطار كوتوكا الدولي بالعاصمة الغانية أكرا.

وكان وصل أمس إلى العاصمة الغانية أكرا الفوج الخامس من البعثة المصرية وضم منتخبات الملاكمة والجودو ومقدمة بعثة الكرة الطائر.

واستطاعت البعثة المصرية تحقيق 39 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 22 ميدالية ذهبية و9 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية، وذلك في منافسات الكاراتيه وتنس الطاولة والمصارعة والسباحة.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في أفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأوليمبية الإفريقية (الأنوكا)، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية (الأوكسا).

وتخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية”.

حسن كمال: فريق طبي على أعلى مستوى يدعم البعثة المصرية في غانا

تحدث الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، عن التفاصيل الطبية الخاصة بدورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.



قال حسن كمال: “أن البعثات الطبية باللجنة الأولمبية المصرية تهتم دائمًا باثنين من العناصر الهامة وهما الكفاءة الطبية وخبرات الأطباء، وأيضًا الطبيب الكفء وفي ذات الوقت كان لاعبًا، حيث يكون لديهم المزيد من الخبرات الخاصة بشعور اللاعبين“.

وأضاف: “قبل السفر إلى غانا، قمنا بدراسة الجو ودرجة الحرارة والأمراض وطبيعة الطعام والشراب، بالإضافة إلى التطعيمات ومعرفة الأمراض المزمنة، حيث إن البعثة الطبية تكون مسؤولة عن كل شخص في البعثة المصرية“.