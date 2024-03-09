السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منة شعبان: سعيدة برفع علم مصر في افتتاح دورة الألعاب الأفريقية

منة شعبان
منة شعبان

تحدثت منة شعبان بطلة المنتخب المصري للكاراتيه، بعدما توجت بالميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه فردي وذهبية الفرق بدورة الألعاب الأفريقية.

وتستضيف مدينة أكرا الغانية منافسات دورة الألعاب الأفريقية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

قالت منة شعبان: “أن أقوى أربعة منتخبات في القارة الأفريقية هم: “مصر، الجزائر، المغرب، وتونس“، حيث واجهت لاعبة منتخب الجزائر في الدور نصف النهائي وكانت المباراة صعبة وقوية كثيرًا ولكن استطعت تحقيق الفوز“.

وتابعت: “كما أن مباراة الدور النهائي أمام لاعبة المنتخب المغربي وكانت أيضًا المباراة قوية ولكن سعيدة كثيرًا بتحقيق الفوز وحصد الميدالية الذهبية“.

وأضافت: “بعد التتويج بالميدالية الذهبية تحدثت مع والدتي والمدرب الخاص بي، وسوف أستعد جيدا خلال الفترة المقبلة من أجل حصد المزيد من الميداليات خلال البطولات القادمة، حيث إن بطولة العالم والبطولة الأفريقية القادمتين سيكونان على أعلى مستوى“.

واختتمت لاعبة المنتخب المصري حديثها قائلة: “أنها سعيدة وفخورة كثيرًا برفع علم مصر خلال حفل افتتاح البطولة الأفريقية".

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